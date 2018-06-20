Davutlar MYO yeni açılan bölümleriyle sektöre hizmet ediyor

ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu sektörün ihtiyaç duyduğu ana ve ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik programlarına “Pastacılık” ve “Ekmekçilik” programlarını da ekleyerek gastronomi alanındaki önemli bir boşluğu dolduracak. Eğitimde kalite, sürdürülebilirlik, öğrenci - sektör odaklılık ilkelerini benimseyen Davutlar MYO, bu programların kısa sürede öğrencilerin yoğun ilgisini çekerek Pastacılık ve Ekmekçilik ile ilgili nitelikli personel yetiştirmesini hedefliyor.

İkram Hizmetleri ve Aşçılık programlarında çift ana dal programı açan Davutlar MYO, 2018 -2019 eğitim öğretim yılından itibaren Pastacılık ve Ekmekçilik programına öğrenci kabul edecek. Yüksek okul, çift ana dal programı ile birlikte öğrencilerine çift diploma alma fırsatı sunarken; öğrencilerinin kariyer planlaması açısından da nitelikli ve donanımlı yetişmesine imkan tanıyor.