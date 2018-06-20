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20 Haziran 2018 08:46

Davutlar MYO yeni açılan bölümleriyle sektöre hizmet ediyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksek Okulu (MYO) yeni açılan bölümleriyle sektöre hizmet ediyor.

Davutlar MYO yeni açılan bölümleriyle sektöre hizmet ediyor

20 Haziran 2018 08:46


ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu sektörün ihtiyaç duyduğu ana ve ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik programlarına “Pastacılık” ve “Ekmekçilik” programlarını da ekleyerek gastronomi alanındaki önemli bir boşluğu dolduracak. Eğitimde kalite, sürdürülebilirlik, öğrenci - sektör odaklılık ilkelerini benimseyen Davutlar MYO, bu programların kısa sürede öğrencilerin yoğun ilgisini çekerek Pastacılık ve Ekmekçilik ile ilgili nitelikli personel yetiştirmesini hedefliyor.



İkram Hizmetleri ve Aşçılık programlarında çift ana dal programı açan Davutlar MYO, 2018 -2019 eğitim öğretim yılından itibaren Pastacılık ve Ekmekçilik programına öğrenci kabul edecek. Yüksek okul, çift ana dal programı ile birlikte öğrencilerine çift diploma alma fırsatı sunarken; öğrencilerinin kariyer planlaması açısından da nitelikli ve donanımlı yetişmesine imkan tanıyor.




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