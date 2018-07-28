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28 Temmuz 2018 02:36

Davutlar’da 44 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

Kuşadası’nda bağlı Davutlar açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11’i çocuk, 6’sı kadın toplam 44 kaçak göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Davutlar’da 44 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

28 Temmuz 2018 02:36


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk operasyonda Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik uçağı tarafından Kuşadası Körfezi Davutlar açıklarında lastik bir bot içerisinde kaçak göçmenler tespit edildi. Sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 15’i Afganistan ve 11’i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerinin yine Davutlar açıklarında gerçekleştirdiği ikinci operasyonda da lastik bot ile kaçmaya çalışan 18 Filistin uyruklu kaçak göçmen ile göçmenlerin yasa dışı yollardan kaçışına yardımcı olan Türk uyruklu bir insan kaçakçısı ele geçirildi.


Sahil Güvenlik ekiplerinin iki operasyonda ele geçirdiği 11’i çocuk, 6’sı kadın toplam 44 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edilirken, Türk vatandaşı insan kaçakçısı ise göçmen kaçakçılığı suçundan adliye sevk edildi.




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