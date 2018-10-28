Davutlar'da 7'si çocuk 21 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7'si çocuk, 3'ü kadın toplam 21 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Davutlar açıklarında içinde kaçak göçmen bulunan hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki Irak uyruklu 21 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.