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09 Haziran 2018 20:08

Davutlar’da bir evden ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Kuşadası’na bağlı Davutlar’da bir yaklaşık bir ay önce bir evden değişik miktarlarda ziynet eşyası, kol saati ve cep telefonu çaldığı ileri sürülen bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Davutlar’da bir evden ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

09 Haziran 2018 20:08

3 ayrı hırsızlık suçundan daha arandığı ortaya çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar’da 11 Mayıs 2018 tarihinde bir evden gerçekleşen hırsızlık olayında 4 adet bilezik, 1 adet set altın ve Beşibiryerde altın takı, kol saatleri ve cep telefonları çalınmıştı. Hırsızlık olayının ardından çevredeki güvenlik kameraları Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek incelendi ve olayın şüphelisi olarak belirlenen S.A. Asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli ifadesinde çaldığı ziynet eşyalarını Torbalı’da bir kuyumcuya bozdurduğunu itiraf ederken, kuyumcu hakkında da suç eşyası satın almak suçundan işlem yapıldı.


Bu arada, yapılan araştırmada 3 ayrı hırsızlık olayından da arandığı ortaya çıkan S.A. isimli şüpheli polisteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim tarafından tutuklanan S.A., cezaevine konuldu.




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