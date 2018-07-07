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07 Temmuz 2018 09:54

Davutlar’da kanalizasyon inşaatı devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nün turizm cenneti Kuşadası’nda başlattığı yatırım hamlesi hız kesmeden devam ediyor.

Davutlar’da kanalizasyon inşaatı devam ediyor

07 Temmuz 2018 09:54


Kuşadası’nın uzun yıllardır yaşadığı kanalizasyon sorununu çözmek için Kuşadası ilçe merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerini kapsayan kanalizasyon altyapısı inşaatında çalışmalar hızlandı. Davutlar’da devam eden çalışmalarda önemli mesafe kaydedildi. Ana kollektör hattına yalnızca 350 metre uzakta olan ekipler, Düşler Yakası mevkisinde hat yapımlarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da altyapı inşaatının bir an önce bitirilmesi için çalışmaları yakından takip ederek faaliyetler hakkında sürekli bilgi alıyor. Altyapı çalışmalarının yanı sıra asfalt ve parke yapım çalışmalarını da sürdüren ekipler, ilçeyi hem alt hem üst yapıda yeni bir çehreye kavuşturacak.



İlçe tarihinde gerçekleşen en önemli yatırımlar arasında yerini alan Kuşadası – Davutlar – Güzelçamlı kanalizasyon altyapısı inşaatı ile kanalizasyon sorunlarına son vermek hedefleniyor. Yapılan faaliyetleri yerinde inceleyen ve bilgi alan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Kuşadası, gerek ilimiz gerekse ülkemiz için önemli bir yer. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği ilçemiz dolayısı ile ilimizin bir nevi vitrinidir diyebiliriz. Bu sebeple güzide ilçemize sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı tesis etmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun çaba sarf ediyoruz. İlçemizde yürüttüğümüz önemli çalışmalardan olan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun da yakından izlediği kanalizasyon altyapısı inşaatı çalışmalarında sona yaklaştık” dedi.




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