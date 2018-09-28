Dede ve torunu gölette boğuldu

Aydın'ın Çine ilçesi Kabalar Mahallesinde, evlerine su çekmek için geldikleri Sarıköy Göledine düşen dede Mehmet ve torun Mehmet Özdemir yaşamını yitirdi.

Çine'ye bağlı Kabalar Mahallesinde yaşayan Mehmet Özdemir (77) ve torunu Mehmet Karataş (19), evlerine su çekmek için Sarıköy Göledine gitti. Su çekmek için uğraşan dede ve torunu, dengelerini kaybetmeleri üzerine kayarak gölede düştü. Boğularak hayatlarını kaybeden dede ve torununun cesetlerinin sudan çıkartılması için çalışma başlatıldı.