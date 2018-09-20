Dedeköy Muhtarı Maraş'tan atık su iddialarına yalanlama

Yaptığı açıklama ile gerçekdışı ve yalan iddialarla hazırlanan habere sert bir dille tepki gösteren Maraş şunları kaydetti; “Sabah gazeteye baktığımda mahallemiz hakkında çıkan haber sebebiyle hem şaşırdım hem üzüldüm. Vakit kaybetmeden ASKİ Koçarlı sorumlumuz ile haberde yer alan iddialarla ilgili bizzat yerinde incelemelerde bulunduk. Akabinde de ASKİ Genel Müdürümüz ile bir araya gelerek haberde yer alan iddiaların gerçekdışı ve uydurma olduğunu mahallede herhangi bir sorun olmadığını ifade ettim. Yapılan haberle ilgili kesin bir dille söylüyorum ki Dedeköy'de herhangi bir rahatsızlık, iddia edildiği gibi herhangi bir hastalık söz konusu değildir. Habere ait fotoğraflarda gördüğünüz su akıntısı ve balçıkla ilgili olarak da şunları söylemek istiyorum. Malumunuz köylük yer dolayısı ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız sabah hayvanlarını otlatmaya çıkarıyor, akşamları ahıra getiriyor. Gerek bu sebeple gerekse mahallemizin yukarı kesimlerinden eğim sebebiyle topraktan çıkan sular aşağı akıyor. Dolayısı ile böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. İddia edildiği gibi bu sular sebebiyle bir hastalık yâda rahatsızlık da bana bildirilmedi” dedi.

"Yatırımlardan memnunuz"

Dedeköy Mahallesinde yapılan yatırımlara da değinen muhtar Ahmet Maraş “Yapılan yatırımlardan memnunuz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan ne istediysek geri çevirmedi. İçme suyu arıtma tesisi yaptı sayesinde kaliteli ve sağlıklı içme suyu kullanıyoruz. İçme suyu çalışmaları gerçekleştirdi. Mahallemizin içme suyu kaynakları yenilendi. Öte yandan 12 bin metrekare parke taşı kaplaması gerçekleştirilerek yol çalışması yapıldı. Tüm bu hizmetlerden sonra Dedeköy'de sanki hiç hizmet yokmuş gibi algı yaratmaya çalışmak doğru değil. Hep destekçimiz olan Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz” diye konuştu.