Defterini zamanında onaylatmayan 2 firmaya 37 bin lira ceza

Ticaret İl Müdürlüğünün geçtiğimiz ayki çalışmalarında İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca 08 ve 25 Ekim 2018 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 3'ü tüketici lehine, 2'si tüketici aleyhine ve 1'i uzlaşma olmak üzere toplam 6 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 2 bilirkişi ataması yapıldı.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları kapsamında ise; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Germencik, Kuşadası, Nazilli, Söke ve Didim ilçelerinde 33 işyerinde 189 üründe fiyat etiketi yönünden denetim yapıldı. 6 işyerinde 6 üründe fiyat etiketi kapsamında aykırılık tespit edildi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar yönünden 1 işyerinde 1 üründe denetim yapılmış olup denetim sonuçları Bakanlığa gönderildi. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında Efeler ilçesinde 2 işyerinde kırtasiye ürünlerinde 160 üründe denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 5 işyerine toplam bin 373 TL idari para cezası uygulandı. Bir işyerine ait 274 TL idari para cezası, işyerinin merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğüne gönderildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bir kooperatif ve bir şirket hakkında bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda tutmakla zorunlu olduğu kanuni defterlerin noter onaylarının zamanında yapılmamasından dolayı 2 işyerine toplam 37 bin 140 TL idari para cezası uygulandı.