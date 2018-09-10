Değişim Eğitim Kurumları öğrenci ve velileri mutlu etti

Aydın'da yaklaşık 7 yıldır eğitim-öğretim hizmeti veren değişim eğitim kurumları LGS ve YKS sonuçlarının açıklanması ile yılın yorgunluğunu attı. Değişim eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerden 7 öğrenci tıp fakültesine 5 öğrenci diş hekimliğine 15 öğrenci de fen lisesine yerleşti.

Değişim eğitim kurumları olarak yoğun tempolu bir eğitim öğretim sezonunu geçirdiklerini ve yorgunluklarının da sınav sonuçlarının açıklanması ile bittiğini belirten kurumun lise rehber öğretmeni Burcu Özalp, “Kurum olarak eğitim öğretim sezonu içerisinde okul, aile ve öğretmen olarak sürekli diyalog halinde olduk. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu da sürekli en üst seviyede tutarak sınavlara hazırlandık. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu istediği bölümü kazandı. Bu yıl tıp fakültelerine 7, diş hekimliği fakültelerine 5, mühendislik fakültelerine 20,olmak üzere değişik fakültelere 87 öğrencimiz yerleşti. Sonuçlar hepimizi mutlu etti” diyerek öğrencilerinin gelecek hayatlarında başarıyı yakalayıp mutlu olacaklarına inandığını söyledi.

Bu sene sınav sisteminin öğretim yılı başladıktan sonra kaldırılıp, yeni sistemin getirilmesi ile öğrenci ve velilerin belirsizlik içine girdiğini belirten Değişim Eğitim Kurumları Ortaokul Rehberlik Öğretmeni Beyan Evin, “Öğrencilerimizle sınav sisteminde yapılan değişiklikler ve bunun oluşturduğu stresle başa çıkabilmek için sene boyunca çalışmalar yaptık. Bugün öğrencilerimiz istedikleri okullara yerleştiler. Bu yıl 5'i Aydın Fen Lisesi olmak üzere, 15 öğrencimiz Fen liselerine, 2 öğrencimiz Sosyal bilimler liselerine ve diğer öğrencilerimiz Anadolu liselerine yerleştiler. Her geçen yıl başarı grafiğimizin artması bize de ayrı bir heyecan katıyor” diyerek öğrencilerine bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diledi.