Değişim Koleji öğrencileri hünerlerini sergiledi

Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yaklaşık 400’e yakın eserden oluşan sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

Aydın Özel Değişim Koleji öğrencileri tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılan el emeği göz nuru eserler sergilendi. Okulun görsel sanatlar öğretmenleri Simge Yıldırım ve Gülbahar Karagöz’ün rehberliğinde hazırlanan serginin açılışını görsel sanatlar öğretmenleri ile birlikte Lise Müdürü Rahmi Polat ve Ortaokul Müdürü Emre Üzek yaptı.

Sergide Özel Değişim Koleji öğrencilerinin serbest teknik tuval çalışmaları, resfebe, temel tasarım, kağıt batik, Amblem & Logo tasarımı, el sanatları ve fotoğraf gibi bir çok farklı türde hazırladıkları eserler sergilendi. Toplamda 400’e yakın çalışmanın bulunduğu serginin ortaokul ve lise öğrencilerinin özgün çalışmalarından oluştuğunu belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Simge Yıldırım, “Öğrencilerimizin yıl boyunca el emeği göz nuru olarak hazırladıkları eserleri her yıl geleneksel olarak sergiliyoruz. Bu yılda birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek serginin hafta sonuna kadar açık olduğunu belirtti.