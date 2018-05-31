Değişim Koleji’nden sınava girecek öğrencilere ve velilere tavsiyeler

TEOG sınavının yerine getirilen ve ilk kez uygulanacak bu sınav öncesi dikkat edilmesi gereken hususları ele alan okulun Rehber Öğretmeni Beyan Evin “Sınav için veli ve öğrencin kaygı ve heyecan duyması normaldir. Ancak kaygının da heyecanın da aşırısı iyi değildir. Sınav da hayatın normal bir sürecidir. Bu kapsamda aileler çocuklarına maddi manevi destek olmalıdır” dedi.

Her insan özel olduğunu ve bu kapsamda sınav stresi ve heyecan ile başa çıkma usullerinin de kişiden kişiye değişebildiğini belirten Aydın Değişim Koleji Rehber Öğretmeni Beyan Evin, "Kaygı ve stresin oldukça yüksek olduğu Liseye Giriş Sınavı öncesinde binlerce öğrenci ve veli heyecanlı bir bekleyiş içinde. Sınav kaygısı ve heyecan bazı kişilerde kalp çarpıntısı, terleme ve iştahsızlık başta olmak üzere odaklanmada bozulma, uyku düzeni bozukluğu gibi çeşitli sıkıntılara neden olabilir. Özellikle sınavdan önceki gün bu daha da artar. Şu unutulmamalıdır ki sınav hayatın sonu olmadığı gibi sınavın olumlu veya olumsuz sonucu hayatın kurtulduğu ya da battığı anlamını da taşımamaktadır. Ancak başarı herkesin umut ettiği bir şey olduğu için aileler samimi olarak çocuklarının yanında olduklarını göstermeli ve çocuklarına destek olmalıdır. Sınav için sınav tarihine kadar çalışmak, sınavdan sonra yeterli özgüvene sahip olmak sınav heyecanı ve kaygıyı önlemenin en güzel yoludur” dedi.

“Kötü senaryo çizmeyin”

Bazı öğrencilerin sürekli olumsuz duygulara kapılıp kötü senaryo ürettiğini ve sınav kaygısı ile baş etmenin en önemli aşamalarından birinin ‘Başarılı olmam’ düşüncesinden sıyrılmak olduğunu belirten Evin, “Öğrencilerimiz nefes alma, gevşeme egzersizleri ve dikkat dağınıklığını önleme tekniklerini öğrensin. Bunun yanında beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etsinler. Aşırı stres anlarında beyin kortizol salınımını artırır. Bu hormon da zihni bulanıklaştırıp mantıklı kararlar ve tepkiler üretmeyi engeller. Bu nedenle sınava rahat girin. Aşırı heyecan ve stresten uzak olun. Sınav hayatın sonu değildir” diye konuştu.

Velilere de seslenen Değişim Koleji Rehber Öğretmeni Beyan Evin, çocuklara anlayışla ve güvenle yaklaşılmasını istedi.