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28 Şubat 2018 13:14

Değişim yüzme sporunda da iddialı

Özel Aydın Değişim Koleji ortaokul öğrencileri Deniz Yılmaz ve Ekin Köseoğlu yüzme branşında katıldıkları küçük kızlar ve küçük erkekler kategorilerinde elde ettikleri derecelerle başarı sağladılar.

Değişim yüzme sporunda da iddialı

28 Şubat 2018 13:14


Geçen hafta katıldığı yarışmalarda katıldığı 4 stilde üç il 3’üncülüğü, bir il 4’üncülüğü elde eden Deniz Yılmaz, yarışları toplam 4 madalya ile tamamladı.


Bu hafta yapılan yarışlarda küçük erkekler kategorisinde yarışan Ekin Köseoğlu ise 200 metre kurbağalama stilde il 1’incisi olup altın madalya kazanırken, 100 metre serbest stilde il 5’incisi ve 100 metre kurbağalama stil yüzme müsabakasında da il 4’üncüsü olmuştur.


Yüzme sporunda iddialı olan öğrenciler önümüzdeki yıl madalya sayılarını arttırma hedefinde olduklarını ifade ederken, Değişim Koleji Halkla İlişkiler Müdürü Emel Uşaklı ise "Hem akademik hem sosyal hayatta başarılı Deniz ve Ekin, Değişim Koleji ailesinin gurur kaynağı oldu. Her zaman velilerimize sportif aktivitelerin akademik başarı üzerindeki pozitif etkisinden bahsediyoruz. Spor yapan bir insan düzenli ve planlı yaşamak, belirli bir çalışma rutinine ve disiplinine sahip olmak zorundadır. Akademik başarıyı destekleyen spor kültürünü çocuklarımıza kazandırmaya çalışmalıyız" diye konuştu.




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