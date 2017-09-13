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13 Eylül 2017 23:39

Demirören’in Nazilli programı iptal oldu

Nazilli Belediyespor’ un yarın yapılacak olan yeni tesislerinin açılışına katılması beklenen TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in ilçeye gelmeyeceği öğrenildi.

Demirören’in Nazilli programı iptal oldu

13 Eylül 2017 23:39


Yapımına 2015 yılında başlanılan ve Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla tamamlanan Nazili Belelediyespor’un yeni tesislerinin yarın yapılacak açılış programına Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören’in katılamayacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde vefat eden Fenerbahçe Eski As Başkanı Hakan Dinçay’ın cenaze törenine katılacak olan Demirören’in Nazilli’deki programını iptal ettiği bilgisine ulaşıldı. Demirören’in yerine başkan vekili Hüsnü Güleri ve Ali Dürüst’ün açılış törenine katılacağı bildirildi.




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