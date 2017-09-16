Deniz Baykal Kuşadası’nda

CHP Kuşadası ilçe binasına giden ve ilçe başkanı Nail Özazman’ı ziyaret eden Baykal, daha sonra parti binasında partililerle bir araya geldi.

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın eşlik ettiği Deniz Baykal, partililerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından bir konuşma yaptı. Konuşmasının büyük bölümünü anayasa değişikliğinin etkilerine ayıran Baykal, şunları söyledi:

“Anayasa değişikliğini çok konuştuk. Milletimiz kısa bir süre içerisinde ne anlama geldiğini, ne amaçla yapıldığını, ne büyük tehditler oluşturacağını hızla kavradı. Ülkenin sorumlu evlatları, siyasetçileri, düşünürleri, vatandaşlar, kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar özellikle sosyal medyayı kullanarak bu tehlikeye dikkat çekti. Bu anayasa herhangi bir ciddi anayasanın toplumda sahip olması gereken desteği kesinlikle yakalayamadı. YSK seçim süreci işlerken yarısında kullanılan oyların mühürlü olmaması bir sakınca yaratmaz demiş, çok temel bir oylama ilkesi allak bullak edilmiş, devlet olanakları sınırsız bir şekilde tek bir anlayış için seferber edilmiş, cumhurbaşkanı, başbakan canlı yayın, televizyonlar gece gündüz vatandaşın beynini yıkamak için bu kampanyayı yürütmüşler, devletin imkanları seferber edilmiş, okullar tatil edilmiş, öğretmenler seferber edilmiş, bütün Türkiye bu anayasaya evet çıkarabilmek için hukuk içi ve dışı her türlü baskıya maruz bırakılmış tüm bunlara rağmen çoğunluk yakalanamamış, yarı yarıya bir oy oranı ortaya çıkmış. Bu yapılan anayasa değişikliği toplumdan kabul görmemiştir. Geçen süre bunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor."

Geceyi Kuşadası’nda geçirecek olan Deniz Baykal, Söke Eski Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi’nin oğlunun Davutlar’daki bir otelde yapılacak düğününe katılacak.