Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 09:26

Deniz kaplumbağalarını korumak için tabela dikildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz kaplumbağalarını korumak için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 noktaya “Deniz Kaplumbağalarını Koruyalım” tabelaları yerleştirildi.

Deniz kaplumbağalarını korumak için tabela dikildi

22 Kasım 2017 09:26


Deniz Kaplumbağalarının koruma çalışmalarına destek veren Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Güzelçamlı - Kuştur arasındaki kıyılarda, deniz kaplumbağası vakalarının en yoğun olduğu Güzelçamlı Eczacılar ve Tabibler Sitesi, Sevgi Plajı, Ayday Sitesi, SSK Sitesi, Nazilli Sitesi, İdareciler Sitesi, Long Beach Clup, Kadınlar Denizi ve Kuştur Plajına


“Deniz Kaplumbağalarını Koruyalım” temalı tabelaların dikimleri gerçekleştirildi.


Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası kıyılarında ölü-yaralı ve yuva yapan kaplumbağalarla ilgili, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları konusunda işbirliği yapılması için, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na müracaat ettiklerini belirtti. Sürücü, “ Aydın Büyükşehir belediyesi tarafından dikilen bu tabelalar sayesinde, yaz aylarında 600 bine yakın insanın bulunduğu Kuşadası kıyılarında, hem plajlara gelen hem de sahilde gezen yazlıkçılar, deniz kaplumbağaları konusunda bilgilendirilerek, bilinçli ve duyarlı insan sayında önemli artış olacaktır.


Dikilen tabelalar, kumsala yuva yapmak için çıkan C.carettalar ve ölü-yaralı deniz kaplumbağalarının anında ihbar edilmesini sağlayacaktır. Deniz kaplumbağalarının korunması konusunda büyük yarar sağlayacak olan tabela katkısı için, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi, ADÜ Biyoloji Bölümü, DEKAMER ve EKODOSD işbirliğiyle, Kuşadası kıyılarındaki deniz kaplumbağalarının koruma çalışmaları devam edecektir.


Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, 5. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 6-8 Aralık’ta Kuşadası’nda gerçekleştirilecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç