Deniz kaplumbağalarını korumak için tabela dikildi

Deniz Kaplumbağalarının koruma çalışmalarına destek veren Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Güzelçamlı - Kuştur arasındaki kıyılarda, deniz kaplumbağası vakalarının en yoğun olduğu Güzelçamlı Eczacılar ve Tabibler Sitesi, Sevgi Plajı, Ayday Sitesi, SSK Sitesi, Nazilli Sitesi, İdareciler Sitesi, Long Beach Clup, Kadınlar Denizi ve Kuştur Plajına

“Deniz Kaplumbağalarını Koruyalım” temalı tabelaların dikimleri gerçekleştirildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası kıyılarında ölü-yaralı ve yuva yapan kaplumbağalarla ilgili, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları konusunda işbirliği yapılması için, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na müracaat ettiklerini belirtti. Sürücü, “ Aydın Büyükşehir belediyesi tarafından dikilen bu tabelalar sayesinde, yaz aylarında 600 bine yakın insanın bulunduğu Kuşadası kıyılarında, hem plajlara gelen hem de sahilde gezen yazlıkçılar, deniz kaplumbağaları konusunda bilgilendirilerek, bilinçli ve duyarlı insan sayında önemli artış olacaktır.

Dikilen tabelalar, kumsala yuva yapmak için çıkan C.carettalar ve ölü-yaralı deniz kaplumbağalarının anında ihbar edilmesini sağlayacaktır. Deniz kaplumbağalarının korunması konusunda büyük yarar sağlayacak olan tabela katkısı için, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi, ADÜ Biyoloji Bölümü, DEKAMER ve EKODOSD işbirliğiyle, Kuşadası kıyılarındaki deniz kaplumbağalarının koruma çalışmaları devam edecektir.

Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, 5. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 6-8 Aralık’ta Kuşadası’nda gerçekleştirilecektir” dedi.