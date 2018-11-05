Denizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde, denizde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi.

Didim'de önceki gün Çamlık Mahallesi 2,5 Koy olarak bilinen halk plajı açıklarında denizde bir kadın cesedi bulunmuş, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Üzerinden her hangi bir belirleyici belgenin çıkmadığı cesedin kime ait olduğunu belirlemek için geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, cansız bedenin Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde kayıp olarak aranan Emine Aslanparçası'na ait olduğunu tespit etti. Aslanparçası'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucunun beklendiği öğrenildi.