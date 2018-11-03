Depboylu'nun acı günü

dönem MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu kayınvalidesi Fatma Depboylu'yu kaybetti. Cumartesi günü öğlen Namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Depboylu Evranlı Aile Mezarlığına defnedildi.

Oğlu Opr.Dr.Fatih Depboylu'nun görev yaptığı Nazilli Özel Referans Hastanesinde uzun süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen 88 yaşındaki Fatma Depboylu Cuma günü yaşamını kaybetmişti. 5 çocuk annesi 9 torun sahibi Fatma Depboylu, Nazilli Merkez Zafer Camiinde Öğle Namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Evranlı Aile Mezarlığına defnedildi. Depboylu'nun cenazesine Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün yanısıra Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda MHP'li yönetici, partililer ve Depboylu ailesi ile yakınları katıldı.