Derenin suyu kırmızı aktı

Aydın'ın Germencik ilçesinden geçen İl Çayı deresinden akan suyun rengi, demir oranının aşırı derecede yükselmesi nedeniyle kan kırmızıya döndü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, dedektif gibi iz sürerek tespit ettikleri firmaya taahhüde uymadığı için 24 bin lira cezai kesti.

Aydın'ın Germencik ilçesinden geçen ve Büyük Menderes Nehri'ni besleyen ana kollardan olan İl Çayı, geçen hafta kırmızı renkte aktı. Derenin kan kırmızısı renge bürünmesi bölge halkında tedirginliğe neden oldu. İl Çayı'na baskın düzenleyen jandarma ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesinde DSİ'ye ait sulama kanalından gelen suyun berrak fakat Hıdırbeyli Mezarlığından itibaren kahverengi aktığını belirledi.

Sulama kanalını takip eden ekipler Hıdırbeyli Mezarlığı yakınında 2 adet büz olduğunu ve büzlerden su akmadığını tespit etti. İl Çayı'ndaki kirlilikle ilgili tutanak tanzim eden ekipler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden dereden numune almalarını istedi.

İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kısa sürede bölgeye geldi. Ancak santralin akışkanlarını bıraktığı kanaldan su salınmadığını fark eden ekipler, nöbet tutmaya başladı. Yetkilileri fark eden santral görevlileri bir gün boyunca dereye su bırakmadı.

Bunun üzerine yetkililer, su kanallarının olduğu yerde nöbet tutmaya başladı. Santralinin atık su biriktirme havuzunda inceleme yapan ekipler, havuz kenarında kırmızı rengi fark etti. Durumu tutanak altına alan ekipler, jeotermal santral firmasına taahhüde uymadığı için 24 bin lira ceza kesti.

“Suda demir fazlalığı var”

İl Çayı'nın kırmızı akmasının nedeninin jeotermal firmasının dereye saldığı akışkanda demir fazlalığı olduğunu savunan Aydın Çevre Mücadelesi (AYÇEM) Platformu Sözcüsü Metin Aydın, "İl Çayı deresinin kenarında özel bir firmaya ait elektrik üretim santrali var. Santralden duman çıktığı gün firma tarafından dereye ağır metaller içeren akışkan bırakılıyor. Özellikle 'demir' içeriği fazla olduğunda sular kırmızı rengi alır. Zaten daha önce yaptırdığımız analizlerde bu derede demir ve çinko gibi metallerin fazla olduğu saptanmıştı. İl Çayı şuan zehir akıyor. Bu sular çevre ve insanlar için oldukça zararlı" diye konuştu.