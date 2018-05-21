Desteklemeler açıklandı, arıcılar isyan etti

Mazot 1.6 lira iken kovan başına 10 TL destekleme veriliyordu, mazot 6 liraya yaklaştı destekleme halen 10 lira. Arıcıya sahip çıkan kalmadı” diye konuştu.

Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama tebliği kapsamında Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici ve üretici örgütüne üye, en az 30 arılı kovanı olan arıcılara destekleme olarak bu yıl da kovan başına 10 lira ödeme yapılacağını öğrenince şaşırdıklarını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, arıcının sorunu ile ilgilenmediğini iddia eden Merkez Birliği’ne da ateş püskürdü.

“Ticaret yapacağına arıcının sorunları ile ilgilensinler”

Türkiye’deki yaklaşık 80 bin arıcının sorunlarını çözme vaadiyle iş başına gelen Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) yönetiminin kendi derdine düşüp ticarete başladığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği başkanı Ayhan Özdemir, “Maalesef TAB yönetimi arıcının yaşadığı bu sorunları görmezden geliyor. Çünkü şu anda Genç Çiftçi Projesi adı altında ticaret yapma dertleri olduğundan dolayı sahadaki arcının sorunlardan habersiz kaldılar. Öncelikle Merkez Birliğinden bu desteklemelerin günün şartlarına uygun hale getirilmesi yönünde çalışma yapmalarını bekliyoruz. Yıllardır beklenilen mazot, arı yemi ve varro mücadelesi için destek bekliyoruz” diyerek “Merkez Birliği asli görevini yapsın” ifadelerini kullandı.

Şu anda arıcının bal parasının nakliye parasına karşılamadığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Arıcılar olarak ne çiftçi olabildik ne de üretici. Türkiye’de bugün kovan başı desteklemeler 30-35 TL’nin altına düşmemeli” diye konuştu.

desteklemeden yararlanmak isteyen arı yetiştiricilerinin, AKS’de güncelleme işlemlerini yaptırdıktan sonra üyesi olduğu birliğe 20 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile şahsen müracaat etmesi istendi. Aydın’da yaklaşık 2 bin arıcıya ait 376 bin kovan varlığı olduğu belirtildi.