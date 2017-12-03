Develer Koçarlıspor için güreşti

Koçarlı’da bu yıl 4.’sü düzenlenen deve güreşi festivali, Ege Bölgesi’nin farklı illerinden 150 pehlivan devenin katılımı ile yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, Koçarlı Geleneksel Deve Güreşi Şenliğinde vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Çerçioğlu’nun güreş arenasında halkı selamlaması ile güreş alanında büyük coşku yaşanırken, vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na alkışlarla ve sevgi gösterileri ile eşlik etti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen deve güreşi şenliğinde; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 150 pehlivan deve yer aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce deve güreşi sevenleri bir araya getiren güreşler nefesleri kesti.

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Başkan Çerçioğlu’na güreşe katılımından dolayı teşekkür ederek, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Deve Güreşi Şenliğimiz her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun güreşimize katılarak bizleri onurlandırmasından dolayı çok mutluyuz. Koçarlı halkı adına kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi deve güreşini “Yaz dostum” isimli deveyi yenen “Küçük Gezer” isimli deve kazandı. Güreşi kazanan deve sahibi kupasını Başkan Çerçioğlu’nun elinden aldı. Başkan Çerçioğlu güreşleri izledikten sonra yoğun sevgi seli eşliğinde Koçarlı’dan ayrıldı.

Deve güreşlerinden elde edilecek gelirin Aydın 1. Amatör Lig’de mücadele eden Koçarlı Belediyespor’a bağışlanacağı belirtildi.