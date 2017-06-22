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22 Haziran 2017 10:51

Didim 1. Ulusal Vosvos Festivali 24 Haziran’da başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi, VW Dayanışma Derneği ile Ayvosbus Club işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Ulusa Vosvos Festivali 24 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Didim Orman kampında gerçekleştirilecek.

Didim 1. Ulusal Vosvos Festivali 24 Haziran’da başlıyor

22 Haziran 2017 10:51


24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve bir hafta sürecek Festival’de Vosvos sevdalılar Cumartesi günü Didim Belediyesi şirketi DİBEL tarafından işletilen Tavşanburnu Orman kampında bir araya gelecek. İlk gün karşılama ve serbest zamanla geçirecek olan vosvos tutkunları 25 Haziran Pazar günü kahvaltı ve bayramlaşmanın ardından serbest zaman geçirecek ve akşamda müzik dinletisi olacak. 26 Haziran Pazartesi günü ise tavla turnuvası, halat çekme yarışı, voleybol turnuvası yapılacak; akşam ise DJ eşliğinde müzik dinletisi gerçekleştirilecek. 27 Haziran Salı günü ise yoğurt yeme yarışması, voleybol turnuvası maçları yapılacak. Akşamında ise Ankaralı sanatçı Enis Özçelik ve orkestrası konser verecek. Ardından plaket sunumu yapılacak ve Tunga&Efe Dans grubu salsa dansı sunacak. 28 Haziran Çarşamba günü ise Vosvos gönüllüleri şehir turu atacak; ardından Altınkum’da vos gösterisi yapılacak. 29 Haziran Perşembe günü ise Turnuvaların final maçları oynanacak. Ardından Ankaralı sanatçı Enis Özçelik konser verecek ve akabinde sponsorlara plaket takdimi yapılacak. 30 Haziran ve 1 Temmuz’da ise Vosvos sevdalılar serbest zaman geçirecekler.




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