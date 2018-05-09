Didim 10. Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması yapıldı

Didim’de geleneksel hale gelen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması’nın 10’uncusu, bir otelde yapılan final gecesiyle sona erdi. 20 güzelin boy gösterdiği yarışmada Rusya’dan gelen Matveeva Evgenıa birinci seçildi. Otel salonunda gerçekleştirilen yarışmaya otelde konaklayan misafirlerin yanı sıra Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu ve eşi, bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli takip etti.

Yarışmanın jüri üyeliğini turizmci Tevfik Bağcı, Ercüment Alkaner, Miss Apollon Organizatörü Vladimir Ilin ile 2017’nin Miss Apollon güzeli Rus güzel Ekaterina Ryzhova yaptı.

Yarışmaya Rusya, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Çekya, Moldova, Özbekistan ve Kazakistan’dan yaşları 17 ile 26 arasında değişen 20 güzel katıldı. Yarışmada danslar ve akrobasi ile ışıklı dans gösterileri de sergilendi. Genç kızlar, yöresel kıyafetleri, bikinileri ve gece kıyafetleriyle podyumda boy gösterip, "Miss Apollon" güzeli olmak için yarıştı. Jürinin oylamaları sonucu Miss Venosa güzeli Aıbedullına Talıa seçildi.

Yarışmada Rusya’nın Tataristan bölgesinden Isharafeeva Zulfııa dördüncü, Rusya’dan Mılovanova Vıoletta üçüncü, Rus Nıkolaeva Aleksandra ikinci ve yine Rus Matveeva Evgenıa birinci oldu. Birinci olan güzele tacını turizmci Tevfik Bağcı takdim etti. Dereceye giren diğer güzellere de ödülleri ve tacı jüri üyeleri tarafından verildi.

Kraliçe seçilen Rus güzel Matveeva Evgenıa, "Birinci olduğum için mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.