Didim 14. Altınkum Yazarlar Festivali başlıyor

düzenlenecek olan “Didim Altınkum Yazarlar Festivali” 1-15-Ağustos tarihlerinde Altınkum Yalı Caddesinde gerçekleştirilecek.

1- 15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan “Didim Altınkum Yazarlar Festivali” sayılı günler sonra yazarlar ile okurlarını buluşturacak. Didim Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve Organizatör Hayri Kandemir’in gerçekleştirdiği festivalde bu yıl 40 yazar katılacak.

Didim’deki yerli yazar ve şairin de katılacağı festivalde her gün 3 yazar okurlarıyla buluşacak. Festivalin ilk günü olan 1 Ağustos Çarşamba günü Mustafa Balbay, Merdan Yanardağ ve Yalçın Mıhçı kitaplarını imzalayacak. Festival kapsamında Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Cezmi Ersöz, Prof. Dr Canan Karatay ve Ayşe Kulin gibi bir çok isim festivalde yerini alacak.

Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay her yıl olduğu gibi bu yılda Didim’de sanat ve kültürel etkinlikleri arasında yerini sağlamlaştıran Yazarlar Festivalinin dolu dolu geçeceğini belirterek, Didimlilerin ve tatilcilerinde ilgi gösterdiği festivale her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.