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16 Ağustos 2018 14:07

Didim 14. Altınkum Yazarlar Festivali sona erdi

Didim Belediyenin katkılarıyla düzenlenen 14.

Didim 14. Altınkum Yazarlar Festivali sona erdi

16 Ağustos 2018 14:07

Altınkum Yazarlar Festivali sona erdi. Festivalin son gününde Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli, Azmi Eriş ve Gülsüm Öze ile yerel yazarlar kitaplarını imzaladı.


Didim Belediyesinin katkılarıyla geleneksel hale gelen ve her yıl 1-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “Altınkum Yazarlar Festivali” sona erdi. Yalı caddesinde gerçekleşen festivalin son gününde Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli, Azmi Eriş ve Gülsüm Öze ile yerel yazarlar kitaplarını imzaladı. Özellikle Hüsnü Mahalli’ye ilginin yoğun olduğu görülürken, yazar kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.


14. düzenlenen festivali sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Her sene olduğu gibi bu yılda festivale büyük bir ilgi vardı. Tatilcilerde festivale büyük ilgi gösteriyor. Onlar biraz sıla ve değer hassasiyetiyle daha fazla önem veriyorlar. Bu noktada biz buna çok önem veriyoruz. 15 günlük sürede zaman zaman bizlerde yazarlarla burada halkımızla iç içe olduk. Didim’in kültür ve sanat kenti olması noktasında bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Festivale katkı sunan ve davetli olarak katılan tüm yazar ve şairlerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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