Didim 15 Temmuz gecesini ayakta geçirdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla Didim’de bir çok etkinlik düzenlendi. İlk olarak Didim Polis Moral Eğitim Merkezinde “15 Temmuz şehitleri” için hatıra ormanı oluşturulması amacıyla fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Hakkı Tuncer, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve ilçe yöneticileri ile bazı kurum amirleri katıldı.

“HATIRA ORMANI İÇİN FİDAN DİKİLDİ”

Fidan dikiminin ardından şehir merkezinde gerçekleştirilecek yürüyüş için Merkez Camii önünde toplanıldı. İlçe protokol üyelerinin de hazır bulunduğu yürüyüşte Didimliler ellerinden Türk bayrakları “Şehitler ölmez vatan bölünmez, Ya Allah Bismillah, Allahü ekber” sloganlarıyla Kent meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Meydanda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal Marşı okundu. Anma etkinliği kapsamında Didim İlçe Müftülüğü personelleri tarafından Kuran-ı kerim okundu; Ardından İlçe Müftüsü Ahad Taşçı tarafından dualar edildi.

Ardından bir konuşma gerçekleştiren Didim Kaymakamı Mehmet Türköz “Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine, milli iradesine kast eden hain Fetö işgal girişimine karşı, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, milletimizin verdiği destansı mücadelemizin yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz bizlere bir yandan acı ve hüznü hatırlatıyor, bir taraftan da geleceğe dair sevinç ve umutlarımızı kabartıyor. Anadolu’daki Türk İslam devleti tarihi içerisinde kendi içinden çıkan bir grubun, kendi insanlarına bu kadar acımasızca saldırdığı ihanet ettiği, başka bir tehditle karşılaşmamıştır. Türk İslam devletleri bu coğrafyada işgal ve isyanı yaşadı. Ancak bunlardan hiç birisi, 15 Temmuz’da yaşadığımız kadar acı ve hüzün vermedi. Bu darbe teşebbüsü, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi müesseselerine karşı yapılmış bir darbedir. Birliğimizi ve beraberliğimizi 15 Temmuz üzerine inşa etmek zorundayız. Bir taraftan düşünüldüğünde, içimizde 40 yıldan beri, yapılanan bir pisliğin temizlenmesi, bizim adımıza sevindirici bir gelişmedir.”dedi.

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM’nin ve Türk Milletinin büyük bir kahramanlık sergileyerek darbe girişimine karşı durduğu ifade eden Kaymakam Türköz “Elbirliğiyle bu karanlık geceyi aydınlığa çevirdik.”dedi.

Kaymakam Türköz, konuşmasının sonunda 15 Temmuz gecesi şehit olan güvenlik güçleri ile vatandaşları rahmetle anarken, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu.

Anma etkinliği kapsamında vatandaşlara Didim Belediyesince lokma ve tavuklu pilav hayrında bulunuldu.