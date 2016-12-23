Didim 75 Gençlik’ten yenilenen Didim EKK’ya nazeket ziyareti

Didim 75 Gençlik Derneği üyeleri, iç tefrişatı yenilenen Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifine nezaket ziyaretinde bulundu.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç ve yönetim kurulu üyeleri, Didim 75 Gençlik Derneği yönetimini ağırladı. Dernek Başkanı İzzet Sirel ile dernek yöneticilerin katıldığı ziyarette Başkan Sirel, Kooperatif Başkanı Kubaliç’a saat hediye etti.

Yenilenen Kooperatif binasının şık ve modern bir görünüme kavuştuğunu kaydeden Dernek Başkanı İzzet Sirel, esnafların güzel bir mekanda işlemlerinin yaptırmasının önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç ise Didim esnafına rahat ve konforlu bir mekanda hizmet vermek amacıyla binayı yenilediklerini ve herkesimden olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür etti.