Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 13:47

Didim AK Parti’den Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın kampanyasına bağış

AK Parti Didim İlçe Teşkilatı üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağışta bulundu.

Didim AK Parti’den Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın kampanyasına bağış

01 Haziran 2018 13:47


AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek için açılan hesaba para yatırmak isteyen AK Parti Didim İlçe Teşkilatı üyeleri, Didim Ziraat Bankası’ndaki belirtilen hesaba bağışta bulundu.


AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollarının yanı sıra belediye meclis üyeleriyle birlikte bankaya giderek bağışta bulundu. AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı “Görevimizi yaptık ekip olarak, Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaşkanımıza görevimize yaptık; görevimizin başındayız, seçim çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç