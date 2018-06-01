Didim AK Parti’den Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın kampanyasına bağış

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek için açılan hesaba para yatırmak isteyen AK Parti Didim İlçe Teşkilatı üyeleri, Didim Ziraat Bankası’ndaki belirtilen hesaba bağışta bulundu.
AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollarının yanı sıra belediye meclis üyeleriyle birlikte bankaya giderek bağışta bulundu. AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı “Görevimizi yaptık ekip olarak, Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaşkanımıza görevimize yaptık; görevimizin başındayız, seçim çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.