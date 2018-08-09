Didim bayramı tatiline hazır

Deniz Atabay, Kurban Bayramı tatilinde gelecek tüm misafirlerin huzurlu tatil geçirmeleri için önlem aldıklarını söyledi.

Bu yıl 21 Ağustos’ta idrak edilecek olan ve 4 gün süren Kurban Bayramı tatili, bu yıl Kabine toplantısı sonrasında 9 güne çıkartıldı. Kurban bayramında tatile çıkacak olanların tatili ise 18 Ağustos Cumartesi günü başlayacak; Arefe günü olan 20 Ağustos pazartesi günü de tatile dahil edilirken, hafta sonlarıyla birlikte bayram tatili 9 güne ulaşacak.

Aydının iki turizm ilçesinden biri olan Didim’de ise Kurban bayramında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Deniz Atabay, hazırlıklarla ilgili yaptığı değerlendirmede “Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün gibi uzun bir süre olmasından dolayı, Didim Belediyesi olarak, tatilini geçirmeye gelecek olan vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde tatillerini yapmaları için bütün önlemleri almış durumdayız. Belediyemizin kadrosunun 80 bin nüfusa göre belirlenmiş olmasına karşın, tüm birimlerimizin özverili çalışmasıyla, yaz sezonunda ve özellikle bayram tatillerinde 1 milyonu aşan nüfusa aksatmadan hizmet vermeye çalışıyoruz. İlçemize gelecek olan tüm misafirlerimizin huzur içinde tatil yapabilmeleri için tüm önlemlerimizi aldık” dedi.