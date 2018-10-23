Didim Belediye Başkanı Atabay ikinci kez aday

Deniz Atabay, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday adayı olduğunu açıkladı.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Didim Belediye Başkanı seçilen Ahmet Deniz Atabay, miting havasında düzenlediği basın açıklamasıyla aday adayı olduğunu duyurdu. CHP İlçe binası önünde gerçekleşen basın açıklamasına CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil, Gençlik Kolları Başkanı Atakan Erdoğan yer alırken Başkan Atabay eşi Tuna Atabay ile birlikte Didimlileri selamladı. Alkışlarla ve sevgi seliyle sahneye çıkan Başkan Atabay'a partililer sloganlarla sahip çıktı. Basın açıklamasında “Deniköy başkanla beraber” “75. yıl sanayi sitesi esnaflarından Özbeyza mobilya Atabay'ı destekliyoruz” “Deniz Başkanım Akyeniköy seninle” “Yalıköy Deniz Başkanla devam diyor” pankartları alanda yerini aldı.

Deniz Atabay konuşmasının başında 2014 yılında görev geldiği sürece değinerek başlarken “Kötü bir mali portre var; gelir gider dengesini kurmak için giderler baktık ve giderlerinin frenlerine bastık. Belediyeyi bugüne kadar yüce rabbime minnettarım; bugüne kadar personelin maaşını bir gün geciktirmeden yatırdık. Geceleyin yastığımı başıma koyduğumda en büyük mutluluğun bu oldu. Süreçte neler vardı; BŞB yasası hayatımıza girdi; OHAL ile karşılaştık. OHAL kapsamında görev yapmaya başladık. Netice itibariyle ohalle yaşamaya alıştık. Bu BŞB yasasını en çabuk kavrayan Özlem Başkan ve bürokrat ekibi oldu. Bunun fazlası var eksiği yok. Özlem başkanın gayretiyle 17 ilçeye eşit hizmet götürüldü. Özlem Başkanın önderliğin bu süreci aştık. Hizmetlerde geliyor.”dedi.

Belediyenin birimlerinde yapılan çalışmaları anlatan Başkan Atabay, “Didim'in en büyük sorunu yollardı. Hormonlu büyüdük. Bir çok ilçeden büyük mahallelerimiz var; Efeler mahallesi gibi. Buraları hizmet götürmeye çalıştık. Yol konusunda Ankara'ya gidiş dönüş kadar yol yaptık. İşimiz hizmet; Altınkum'da sağlıklaştırma ve güzelleştirme projesi yaptık. Altınkum'u ve Didim'i seviyoruz. 3,5 ay gibi sürede 102 binaya dokunduk; Kötü yapılar oradan kalktı ve esnaflarımızla projemizi el ele bitirdik. Yol yapılacağımız yerlerde altyapıda aksaklıkları kendi imkânlarımızla yaptık. Köylerde zeytin toplamaya gidenler için bozuk olan yollar vardı. Traktör geçemeyen yerler vardı; burada şimdi gönül rahatlığıyla gidip geliyorlar. Bir çok iş yaptık bunlar ana başlıklar. Yeni parklar yaptık. Spor kompleksleriyle birlikte oyun aktivitelerine içine koyarak nitelikli parklar yaptık. Didimlilerin nitelikli parklara hakkı var. Didim'den bir şey olmaz mantığı yok, yaparsan olur. Mavişehir ve Sedef koy'a önem verdik. Orada yeni yollar, parklar, sahil düzenlemesi ve spor alanları yaptık” dedi.

Kültür birimi çalışmaları değinen Atabay, geçmişten gelen Yazarlar Festivali ve Barış festivalini sürdürdüklerini belirtti. Atabay; “Milet antik kentinde Tales festivali yaptık. Dünyanın bir çok yerinden önemli isimler geldi. Didim'in tanınmasını sağladık Vegan festivaliyle; beslenme tarzımızı anlattık. Didim'in yerlilerinin Yaşam ve yemek tarzları bir kitapta topladık. Biz bu otların nasıl yetiştiğini ve yendiğini anlattık. İlkinde 50 bin ikincisinde 200 bin ziyaretçi geldi Didim'e.. Biz Nisan'da yapıyoruz. Neden mi sezonu erken açmak için; orada yüzlerce kişi tezgah açtı; ekonomiye destek oldu. Otellere binlerce insan geldi. Sezonu geç bitiriyoruz ne yaptık; yarı maraton şampiyon yaptık. İkincisi ve üçüncüsünü yaptığımızda daha iyi anlaşılacak. Triatlon şampiyonasını yaptık; Yelken derneği ile Yelken şampiyonası yaptık. Yüzlerce sporcu ve ailesi geldi. 2 binin üzerinde insan geldi. Bunlar hep turizmi canlandırma için yapılan çalışmalardır. Kadın uygulamalı merkezini hizmete açtık. Bu sosyal bir projeydi ve kadınlarımıza sahip çıktık. Kreş açtık; bu dönem Etüt merkezi açacağız. Çocuklarımız gelip burada ders yapacak. Bunu yapan ilk ilçelerde olacağız. Heykel ve seramik atölyesi açtık. Yerinden üretim yapıyoruz. Yüzlerce kursiyerimiz burada eğitim aldı. Hediye olarak buradan ürettiklerimizi veriyoruz. İmbat, 3.koy ve Fevzi paşa planları çok önemliydi. Fevzi paşada 11 sene plan yapılmamış; tembellik olabilir ama esas rant; plansızlıktan beslenmişler orada; planın olmadığı yerde ev ve arsa para eder mi?. Biz o rantı bitirdik. Bizim turizmde atacağımız en önemli adımın ara noktasıydı. Didim ile Akbük arasında deniz yollarımız olacak. Denizi göreceğiz artık. Sahil yollarımız olacak artık. Apollon Tapınağı içinde 1/ 25 binlik planlar askıda; ardından 5 binlik planları yapıp kentsel arkeolojik site çevreceğiz. Yoranlılar için bir ev müze haline getirdik ve onunla da ödül aldık.”şeklinde konuştu.

Kültür merkezi, 4500 kişilik amfi tiyatro; otogar, Didim Gençlik merkezi ve Hobi evleri yapacaktık. Bizim arazimi yok; bunlar için dosyalar hazırladık. İl, İlçe ve Daire başkanlığı ve Bakan imzasıyla 5 dosyayı geçirdik. Son imzayı bekliyoruz. Bu 5 dosyanın 3'üni Aydın BŞB Başkanımız Özlem hanım yapacak; yaptıktan sonra Didimlilere hediye ediyor. 2'sini biz yapacağız. İkinci dönemde inşallah bunları yaparak halkın hizmetine sunacağız. Biz planları halkın ihtiyacını gidermek iin yapıyoruz. En fazla hazine arazileri evet Didim'de ama bu arazileri Didim halkı kullanamayacak durumda olacak. Onu eleştirmiyorum; bu yerlde Hazineden alınıp Özelleştirme idaresine devrediliyor. Gelecek yıllarda bununla ilgili mücadelemiz ortaya çıkacak. Biz bu mücadeleyi herkes faydalansın diye yapıyoruz. Sizler bu ilçenin insanına ve belediye sormadan yaparsanız betonlaşma oluyor ve biz buna karşıyız. Didim'de STK'lar kendi aralarında örgütlendiler ve Didim'i betona çevirmek isteyenlerin karşısındayız dediler helal olsun onlara; Didim'e planlarda 2 üniversite koyduk. Üniversite bölgelerini geliştiren yerler. Bizler parselleştirilen ve özelleştirilen yerler istemiyoruz. Güzel bir kent için Didim'e sahip çıkacağız. “dedi.

Başkan Atabay Didim'e hizmet için talip olduklarını belirterek “Biz hizmet etmek istiyoruz. Bir de gıybet yapanlar var; dedikodular; arkasından konuşmak, vicdansızlık gibi… Biz gıybet tarafından değil hizmet tarafındayız. Biz insanı, insan olduğu için seviyoruz. Biz yaptıklarımızla gurur duyuyoruz yapacaklarımızla da duyacağız. Heryerde oldu gibi Didim'de de keneler var kene.. ne yapar kene kan emer; benim dava bunlarla; ben Didim'in kanını emdirmeyeceğim. Didim temiz kalacaktır. Biz bunla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede bana ve Didim'e destek veren STK'lara canı gönülden teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Atabay daha sonra partililerin ve Didimlilerin tebriklerini kabul etti.