Didim Belediye başkanı hacizle ilgili açıklama..

Deniz Atabay, bir firma tarafından açılan dava ve akabinde haciz işlemi gerçekleşeceğine dair çıkan haberle ilgili açıklama yaptı. Başkan Atabay kamu mallarına haciz konulamayacağını belirterek “Belediye yönetimini ve şahsımı karalamaya yönelik hareketler; bu kanun ortada açıkken bu arkadaş şov yapmıştır.” diye konuştu.

Başkan Atabay ilgili firmanın gökdelen diye bilinen inşaat ruhsatının neden iptal ettiklerini açıklayarak şunları kaydetti; “Biz ikiz kulelerin üçüz dördüz olmaması için mücadele verdik. Bu bir süreçti; Böyle mücadeleye giriştik. Onlar çok ta imara uygun işler değildi. Didim kamuoyunu ve süreci herkes biliyor. Basını ve gündemi oyalayan şeylerle ilgili bilgiler vereceğiz. Göreve geldikten bir süre sonra ruhsatlarını iptal ettik. Dünden bugüne basını boş yere oyalayan şeyi anlatayım. Biz yönetime geldiğimizde şaibeli işleri inceledik. 30 Mart 2014’den önce ruhsatı almışlar ve biz de 30 Mart’tan sonraki süreçte 11-12 Nisan gibi göreve başladık. Ardından süreç içerisinde ruhsatlarını iptal ettik ve bu süreç devam etti. Ruhsat iptaline kadar süreçteki 1 yada 1,5 aylık sürede yaptıkları imalatlarla ilgili açtıkları davayla ilgili bir alacaktır. Bu bir şekilde tazminat olarak ödenmesi gerekmektedir ve mahkeme bu şekilde karar verdi. Ortada bir beyis yok” dedi.

“ Şahsımı karalamaya çalışıyorlar"

Haciz işleminin belediye kanununa göre yapılamayacağının bilinmesine rağmen bu tür haberlerin şov olarak sunulmasına tepki gösteren Atabay “Bunun bunca zaman sonra dile getirilmesi ve kamuoyuna sunuş şekli şovdur. Devlette bir devamlılık vardır. Bizden önceki borç neyle yapıldıysa yapılsın. ’Hayır biz bunu ödemiyoruz’ diyemeyiz. Devamlılık esastır. Onların vermiş oldukları sürede veriliş süre ile iptal arasındaki imalatlarla ilgili ödemedir. Bu doğrudur ve biz de kendilerine ödeyecektik. Buradaki iş şov niteliğinde bir avukatın iyi bilmesi gerekirdi. Yapmak istedikleri hacizler kamu yararına kullanılan bir takım malzemelerin araç gereçlerin haczini yapma yoluna gitmiştir. Bu kamu hizmetine tahsis edilmiş olan malların 5393 sayılı kanunla haciz edilemeyeceği çok açıktır ama bunu biliyorlar ve amaçları şov yapmak" dedi.

“İmar barışına başvururlar ise alacakları zaten olmaz"

Firmanın İmar Barışına başvurduğunda bu tür bir haciz yada alacağını kalmayacağının firma avukatı ve yetkililerce bilinmesine rağmen bu tür bir olayın şov olarak sunulduğunu belirten Başkan Atabay “Şu an İmar barışı var Danıştay’ın kararı var, açtığımız davada ruhsat iptalinin doğru olduğunu Danıştay teyit ederek ortaya koydu. Biz bunun için yıkım ihalesine çıktık ama imar barışı çıkınca durduk. Biz gelişmelere göre hareket edeceğiz. İmar barışı haktır ve onlar da bu barışa müracaat edeceklerdir. Hem imar barışına başvuracaksınız hem de zarar davasını alacaksınız burada zaten çelişki var. Bu imar barışına başvururlarsa zaten onların bir kaybı olmayacak. Barışa müracaat ettiğinizde belediye bizi ruhsatımızı iptal etti diye iddialarınız ortadan kalkıyor. Siz buna başvuracaksanız neden şov yapıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

“Eski yönetimden rücu ederiz"

Başkan Arabayı, açıklamasının devamında "Ola ki biz parayı ödedik döneceğiz diğer tarafa eski yönetimden biz bunu rücu edeceğiz. Yanlışı yapan öder. Bu kamunun parası ve biz bunu rücu ederiz. Bunun ortaya getiriliş ve haciz koyma şekliyle belediye kanununa göre kamu mallarına haciz konulamayacağının bilinmesine rağmen bunun sunuş şeklinin niçin yapıldığının kimler tarafından yapıldığını Didim kamuoyu biliyor. Şu an ortam müsait Türkiye bir seçim mahalline girdi. Bunu Didim kamuoyu kendi vicdanlarında değerlendirilecektir" dedi.