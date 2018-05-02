Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 17:18

Didim Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısı, Didim Belediye Başkanı A.

Didim Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

02 Mayıs 2018 17:18

Deniz Atabay başkanlığında yapıldı.


Didim Belediye Meclis salonunda yapılan meclis toplantısına mazeretli olarak CHP’den Sinan Ceyhan, Celalettin Erol, DSP’li Mustafa Kıray, MHP’li Nuh Ali Yılmaz ve AK Partili Maşallah Subaşı ile Cemal Engil katılmadı. Toplantıya ek olarak 3 gündem maddesi eklendi. 24 Haziran’da yapılacak Genel seçimlerde Milletvekili aday adaylığı için istifa eden AK Parti’li Seda Sarıbaş’ın yerine belediye meclisine yedek meclis üyelerinden Mehmet Gökdemir meclise seçildi. Gökdemir ilk meclis toplantısında yerini aldı.


Gündemde var olan maddelere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna sevk edilirken Sarıbaş’tan boşalan Hukuk Komisyonu üyeliğine AK Parti’li Mehmet Gökdemir seçildi. Başkan Atabay’da yeni meclise seçilen Gökdemir’e hoş geldiniz diyerek çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç