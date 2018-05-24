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24 Mayıs 2018 09:51

Didim Belediyesi 3. koy halk plajını cazibe merkezi haline getirecek

Didim Belediyesi ekipleri yaz sezonu öncesinde ilçenin en işlek koylarından olan 3.

Didim Belediyesi 3. koy halk plajını cazibe merkezi haline getirecek

24 Mayıs 2018 09:51

koy mevkiinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.


Didim Belediyesi tarafından 3. Koy’un imara açılmasıyla birlikte bölgenin belli standartlardaki konut ve işyeri yapılması düşüncesiyle yürütülecek olan proje kapsamında, sahilde bulunan işyerlerine çizilen tek tip proje için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsam da bölgede yoğun bir şekilde çalışmalar başladı. Yeni yolların açıldığı ve kaldırımların yapıldığı 3. Koy da sahile taş duvar yapıldı. Didim’in geçmişi ve dönemin mimarisine uygun olan karakteristik özelliklerin korunacağı proje kapsamında Didim’in eski evlerine benzer bir yapılaşma planlanıyor. Çalışmalar 3.koyda yapılacak olan peyzaj çalışmaları ile devam edecek.


3. Koy da süren çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor, 3.Koy cazibe merkezi olacaktır” dedi.




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