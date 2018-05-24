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24 Mayıs 2018 09:54

Didim Belediyesi engellilere sahip çıkıyor

Didim Belediyesi ilçe genelinde yaşayan engelli bireylere yardımlarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi engellilere sahip çıkıyor

24 Mayıs 2018 09:54

Bu kapsamda tespit edilen 2 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye teslim edildi.


Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilçede yaşayan ve 2 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar öncülüğünde heyet, aileleri evlerinden ziyaret edip, akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etti.


Başkan Atabay yaptığı açıklamada “Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza attık. Engelli vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tekerlekli sandalye yardımlarına devam ediyor ve süreç içerisinde edecek. Engelli vatandaşlarımız halkla iç içe ve sosyal hayatın içerisinde olması noktasında yardımlarımız sürecek”dedi.




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