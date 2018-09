Didim Belediyesi, Gaziler Derneğine Atatürk büstü kazandırdı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilciliğinde yapılan büst açılışına törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkan ı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi Sefer Tatar, kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, öğrenciler ile gaziler katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilcisi Sefer Tatar, büstün açılmasına yardımcı olan Didim Belediyesine teşekkür ederken, hayırlı olması temennisinde bulundu. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise konuşmasında Gaziler gününde anlamlı bir açılış yaptıklarını belirterek; “Tüm gazilerimizi minnet ve şükranlar anıyorum. Malum gazilerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bu birliktelik gönül ve kader birliği her daim sizlerin yanındayız. Her zaman sizlerin yanındayız. Bu işle bu büst burayla bütünleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü ve gazilerin katılımıyla Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi.