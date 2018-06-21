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21 Haziran 2018 11:00

Didim Belediyesi ilçeye yeni bir park kazandırdı

Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesinde yapılan “İnönü Gençlik ve Spor” parkı düzenlenen törenle açıldı.

Didim Belediyesi ilçeye yeni bir park kazandırdı

21 Haziran 2018 11:00


Açılışa Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ve başkan yardımcısı Nihat Özçevik, Cumhuriyet mahalle muhtarı Latif Akyol, bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Belediye başkanı A. Deniz Atabay, parkın yapımında emeği geçen personeline teşekkür ederek, “Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısının severim” dediği gibi bizde zeki ve ahlaklı sporcular yetiştirmek için bir çok konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Eğitim konusu çok önemli, eğitimin geldiği seviye malumunuz, aynı zamanda ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ diyen yine Önderimizin açtığı gösterdiği bu yolda gençlerimizle beraber yürümek mecburiyetindeyiz. Onlara spor alanları oluşturmak bizim görevimiz. 2018 yılında yeşil alan ve parkları çoğaltmak için bütçemizi bu alana ayırdık. Çok yol yaptık; yol yapmaktan başımızı kaşıyamadık. Artan hırs ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Didim’de yaşayanlar en iyisine layık; biz bunlar çoğaltacağız.Yıl sonuna gelmeden 3-4 tane daha bu alanları yapacağız. Gençlerimizi ve sporcularımız bu alanları yaparak çoğaltacağız” dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Atabay ve beraberindekiler açılış kurdelasını keserek, spor alanlarını gezdi. Başkan Atabay ilk olarak minik tenisçilerle mini bir maç yaparken, ardından futbolcular çift kale maçta görev aldı. Ardından tüm konuklara etli pilav ve ayran ikram edildi.




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