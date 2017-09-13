Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 18:11

Didim Belediyesi ile Vakıfbank arasında protokol imzaladı

Didim Belediye personelinin maaş ödemelerine ilişkin olarak ihale süreci sonunda en yüksek teklifi veren Vakıfbank A.

Didim Belediyesi ile Vakıfbank arasında protokol imzaladı

13 Eylül 2017 18:11

Ş. arasında ’Banka Maaş Promosyonu’ anlaşmasına varıldı.


Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu meclis üyelerinden Sinan Ceyhan, Muhasabe Müdürü Vekili Iraz Tarımer, sendika temsicileri ve Halk Bank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, ve TEB Bankasının katılımlarıyla, gerçekleşen ihalede en fazla teklifi veren Vakıfbank Didim Şubesi ihaleyi aldı.


Geçen yıl yapılan promosyon anlaşması yenilerek, Vakıfbank ile Didim Belediyesi arasında 3 yıllık anlaşma sağlandı.


Protokolü Didim Belediyesi Başkanlık makamında Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Vakıfbank Didim Şube Müdürü Hüseyin Turpçu birlikte imzaladı. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Personellerimizin menfaatlerini koruduğumuza inanıyoruz. 3 yıllık bir süreyi kapsayan protokolün belediye personelimize hayırlı olmasını diliyorum “ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç