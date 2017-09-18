Didim Belediyesi kreş ve gündüz bakım evi hizmete açıldı

Cumhuriyet Mahallesi Cumartesi Pazar yerinin tam karşısında faaliyete geçen kreşin açılışına Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri, Kreş yönetimi ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kreşin açılışında konuşan Kreş Müdiresi Selma Yanık “Atatürk’ün 1922’de dediği gibi en önemli görevimiz olan milli eğitimde başarılı olmalıyız. Belediye başkanımızın emirleri ile çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız ailesine ve milletine bağlı değerlerini sahip çıkan, kendini ifade eden güçlü bireyleri yetiştirmektir. Biz çocukların yeni ailesiyiz. Önceliğimiz güvenlik ve sağlık olacak.”dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Didim’de görev yaptığı süre içerisinde bir çok açılış yaptığını ve bir çok yeri hizmete açtıklarını ifade ederek “Emin olun 3,5 yıldır görev yapıyoruz ama bugünkü kadar heyecanlandığım bir yer olmadı. Bugün bizim için önemli bir gün; dışarıda ailelerinden ayrılarak çocukların adım atacağı bir yerin açılışını yapıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yüce Atatürk’ümüzün kuruluş felsefesine uygun, ülkesine bağlı laik bireyler yetiştireceğiz biz burada; bunları büyüterek yapacağız. Özel sektördeki arkadaşlarımızı çok müdahil olmadan serbest şartlarda bunu yapacağız. Birçok yere örnek olabilecek bir yapı ve eğitim kadrosu ile yola başlıyoruz. Her şeyi burada özel yapacağız. Çocuklarımız ruh ve beden olarak iyi yetiştireceğiz. Evlatlarınız için gözünüz burada kalmasın. Bizleri tercih eden velilere teşekkür ediyorum. Buradan hep beraber denizyıldızlarını yetiştirip denize salacağız” dedi.

Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ise eğitimde yaş ile periyodun eğitimciler tarafından bilindiğini belirterek “İnsanların kişiliğinin ortaya çıktığı ve karakteri ile örtüşüp eğitim alacağı yaş bu yaş; çocuklarımızın için çağdaş şekilde eğitim alacağı bu tür kurumların açılması mutluluk verici. Buradan yetişen miniklerimiz Atatürk’ün geleceği emanet ettiği nesil olacak ve ülkemizin gelişmesi için çaba gösterecektir” dedi.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler şiirlerini okudular. Ardından Garnizon Komutanı Gülseven ve Başkan Atabay kreşi gezerek yerinde bilgiler aldılar. Açılış dolayısıyla davetlilere ve velilere ikramlarda bulunuldu.