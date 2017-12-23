Didim Belediyesi personeli yeni yılı yemekle kutladı

Geçen yıl şehit haberleri nedeniyle gerçekleştirilemeyen yemek bu yıl Didim Beach Otel’de yapıldı. Yemeğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Aydın İl Başkan yardımcısı Okan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri, belediye birim amirleri ile belediye personeli ile eşleri katıldı.

Yemekten ilk olarak Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin yeni yıl dolayısıyla hazırladığı ve belediye çalışanlarının yer aldığı video gösterimi izlettirildi. Ardından belediye personeline seslenen Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, görev yaptıkları günden bu yana Didim’e hizmet için çalıştıklarını ifade ederek, hem siyaset hem de hizmet etmenin zorluğundan bahsetti. Konuşmanın ardından müzisyen Neva sahne alırken belediye çalışanları söylenen parçalar eşliğinden gönüllerince eğlendi.