Didim Belediyesinde anlamlı açılışlar

Yalı Caddesindeki açılışa CHP Aydın Milletvekili ve 2. sıra adayı Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, belediye başkan yardımcıları, Didim Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri ile engelli vatandaşlar ve Didimliler katıldı.

“Heykel ilçenin tanıtımına katkı sunacak"

Yalı Caddesindeki törende konuşan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay “İlçemiz turistik bir ilçe ve tarihi açıdan çok zengin. İlçe merkezinde Apollon tapınağı var bugünkü formunu korumuş 3 mabetten birisidir. Böyle bir tarihi geçmişe sahip olduğumuz için son derece mutluyuz. İlçemizin tanıtımında her zaman öne çıkması gereken unsurları biz bu tarihi figürlerle ortaya çıkarıyoruz. Açılışını yapacağımız Medusa bunlardan bir tanesidir. Bugün Medusa’nın çok farklı bir figürünü göreceksiniz. Bunları ön plana çıkarmak ve sizlere tanıtmak mecburiyetindeyiz. Medusa bizi tanıtan bir figürlerden birisi olacaktır.”dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve 2. sıra adayı Hüseyin Yıldız ise konuşmasında 4 yıldır Didim’e hizmet eden bir başkana sahip olduklarını ifade ederek “Sayın Belediye Başkanımız ilçemizi kalkındırmak ve tanıtmak için bir çok çalışma yapıyor. Bazı projeleri hazır fakat imzalar atılmıyor. Biz inşallah iktidara geldiğimiz bir ay gibi sürede bunları onaylatıp sizlerin hizmetinde olacak” dedi. Konuşmaların ardından Didim Belediyesi heykeltıraşı Olgaç Demirkol tarafından yapılan “Medusa” heykeli törenle açıldı.

“Engelliler rahatça denize girecek"

Medusa heykelinin açılışının ardından CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Başkan Atabay ve beraberindekiler Altınkum plajının sağ kısmında 900 metrelik alan üzerine kurulan “Engelsiz plajın” açılışını yaptı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Atabay engellilerin artık rahatça denize girip dinlenebileceği alan oluşturduklarını belirterek, gelecek yıl daha güzel bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ise Başkan Atabay’a destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek “Engelli bireylerimizin hayatin her alanına dahil olabilmeleri, tamamen engelli bireylerimizin kullanımına yönelik olan, rahatça denize girebilmeleri için önemli bir hizmet daha Didim Belediyemiz tarafından hayata geçirildi. Bugün açılışını yaptığımız Engelsiz plajda, içinde engellilere göre dizayn edilmiş tuvaleti, soyunma kabini ve duşu olan özel ünite, tekerlekli sandalyelerin kum ve çakıllı zemin üzerinde rahat ilerlemesi için denize kadar ulaşan özel rampa bulunuyor. Engelli vatandaşlarımızı kolay bir şekilde güçlük çekmeden denizle buluşacak” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelasını Engelliler Derneği üyeleri yaparken, ardından kendileri için hazırlanan plajda denize girerek serinlediler.