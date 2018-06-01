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01 Haziran 2018 13:46

Didim Belediyesinden peyzaj çalışmaları

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Didim Belediyesinden peyzaj çalışmaları

01 Haziran 2018 13:46

Belediye ilçenin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesinde çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi.


Didim Belediyesi ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle Cumhuriyet Caddesi çiçeklendirme çalışması gerçekleştirildi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında caddenin bozuk olan yolu düzenlenirken, ardından orta refüjdeki bozulan çiçekler sökülerek refüjde bakım çalışması yapıldı. Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesindeki orta refüjde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi.


Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Cumhuriyet caddesi esnaflarının kendilerinden istedikleri adımları teker teker yapmaya başladıklarını belirterek “Süreç içerisinde kendilerinin de atacağı adımlara destek olacağız. Kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet caddesinin temiz, güzel ve hareketli olması hem bizleri hem de esnaflarımızı memnun edecektir. Didimliler için güzel çalışmalar yapmaya ve kentimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.




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