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27 Haziran 2018 11:00

Didim Belediyesinden yeni cazibe merkezi

Didim Belediye Başkanı A.

Didim Belediyesinden yeni cazibe merkezi

27 Haziran 2018 11:00

Deniz Atabay’ın girişimleri sezon başında başlatılan 3. koy’da rekreasyon ve peyzaj çalışmaları sonucunda 3. koy olarak bilinen halk plajı ve bölgesi yeni çehreye kavuştu.


Didim’in en önemli koylarında birisi olan ve imara açılmasının ardından Didim Belediyesince çalışma başlatılan bölge yenir bir çehreye kavuştu. Didim Belediyesi koy bölgesinde belli standartlarda konut ve işyeri yapılması düşüncesiyle yürütülen proje tüm hızıyla sürerken, Başkan Atabay’da çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor. Çalışmalar kapsamında 3. koy için birisi yeni olmak üzere iki yeni yol açılırken, yol üzerinde ağaç dikimi, kaldırım ve parka taşı döşeme işlemleri tamamlandı. Ayrıca proje kapsamında yapılan işyerleri ise Didim’in tarihi evleri örnek alınarak yapılırken, işyerlerinin bir kısmı açılırken, diğerlerinin de yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Yine proje kapsamında 3. koydaki plaj iki katına çıkarken peyzaj düzenlemeleri, soyunma ve duş kabinleri ise modern hale getirildi.


Çalışmaları bizzat takip eden ve talimatlar veren Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a, başkan yardımcıları Ahmet Yılmaz ve Öznur Gündoğdu ile Fen işleri Müdürü Sarp Kavak eşlik etti.


Başkan Atabay bölgedeki çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede “Yeni plajlar açacağız ve genişleteceğiz diye söz verdik 3. koy buna örnek oldu. Plaj dört misli büyüdü. Yatırımcıların önünü açmak için yollar açıyoruz. Yoran evleri dediğimiz evlerin aynılarını ve orijinaline sadık kalarak aynısını yapıyoruz. Ön bölümünde restoran ve kafeler olacak. Arka kısmında butik oteller zamanla devreye girecek. Zamanla Bakanlık buraları tahsis edecek. Aydınlatmalara olacak. Peyzaj düzenlemeleri yapıyoruz. Bayram ve öncesinde vatandaşlarımızla konuştuğumuzda durumdan çok memnun ve mutlular. Bu bölge Didim’e yeni bir çehre kazandıracak. Bizlerde bölgeye sık sık inerek sorunları takip ediyoruz. Bu tür hizmetlerimizle Didim’de değer katmaya devam edeceğiz.”dedi.




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