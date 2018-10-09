Didim Belediyesinin 2019 bütçesi 133 milyon TL olarak kabul edildi

Didim Belediye meclisinin 133 milyon TL'lik 2019 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Didim Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya MHP grubu katılmazken, AK Parti'li Mehmet Avcı da mazeretli olarak katılmadı. Gündemdeki 2019 mali yılında uygulanacak ücret tarifeleri, performans programıyla 2019 yılı mali bütçesi ile 2020 ve 2021 yılının bütçe tahminleri görüşüldü. Didim Belediyesinin 2019 yılı bütçesinin 133 milyon TL olarak kabul edilirken oylamada AK Parti'li 5 meclis üyesi ret oyu verirken CHP grubu ile bağımsız meclis üyeleri Aydan Aşık Turgut ile Onur Çağlar 'evet' oyu verdi. Bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.