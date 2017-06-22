Didim Belediye düğün salonunda gerçekleşen sertifika törenine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu ile Meclis Üyesi Sevinç Karataş katıldı.

Belediye Kültür ve Sanat atölyesi eğitmenleri ve kursiyerlerin katıldığı sertifika töreninde Başkan Atabay yerel yönetimlerin görevlerinden olan kültürel çalışmaların içine özellikle ev kadınlarının katıldığı ev ekonomilerine destek olduğunu söyledi. Başkan Atabay Didim Belediyesinin atölyelerinde ürettiği kadar gelir alabilen bir sitem kurduklarını dile getirdi. Konuşmanın ardından Başkan Atabay kursiyerlere sertifikalarını verirken, kursiyerler de Atabay’a çiçek verip kursların devam edilmesini istediler.