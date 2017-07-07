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07 Temmuz 2017 14:09

Didim Belediyesinin Yaz Spor Okulları 16 branşta açıldı

Didim Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen yaz spor okullarının açılışı Belediye Başkanı A.

Didim Belediyesinin Yaz Spor Okulları 16 branşta açıldı

07 Temmuz 2017 14:09

Deniz Atabay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yaz spor okulu kapsamında bu yıl 16 branşta 450 çocuğa eğitim verilecek.


Didim İlçe Spor Salonunda yapılan yaz spor okullarının açılışına Başkan Atabay’ın yanı sıra CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, CHP’li Meclis Üyesi Sevinç Karataş ile çok sayıda veli katıldı. Açılış öncesinden spor okullarına katılacak tüm çocuklara Didim Belediyesine ait şapka ve tişört dağıtımı yapıldı.


Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “ Okullar kapandıktan sonra yaz döneminde yine beraberiz. Çocuklarımızı burada böyle görmek bizi harekete geçiriyor ve nedenle güzel iş yaptığımızı gösteriyor. En az sizlerle kadar bizlerde bu çalışmalara önem veriyoruz. Bizlere güvenin ve burada endişe duymayın. Son derece titiz şekilde öğretmenlerimiz seçildi. Bu ilgiden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem de spora yönelik hizmetlerimiz devam edecek ve bu katılım ve desteğiniz için teşekkür ediyorum”dedi.




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