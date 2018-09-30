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Didim Belediyespor: 1 Manavgat Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör lig 7.

grup maçında Didim Belediyespor, Manavgat Belediyespor'a kendi evinde mağlup oldu. Öne geçen Mavi beyazlı ekip, yediği iki golle sahadan mağlup ayrıldı


Maçtan dakikalar:


Dk 24'de Manavgat ceza sahası dışında Didim Belediyespor serbest vuruş kazandı. Didimli 3 futbolcu topun başına geçti. Çalışılmış bir duran top organizasyonunda Erkan topu koşan Özhan Can'ın önüne bıraktı; Özhan Can ceza sahasına dışına bıraktığı topa sert vuran Mithat kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi. (1-0)


Dk. 44'de Didim ceza sahası dışında Manavgat serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Efşan barajı aşırarak topu Didim ağlarına gönderdi ve maça denge geldi. (1-1) İlk yarı berabere sonuçlandı.


İkinci yarıda Manavgat takımı Didim kalesini ablukaya aldı.


Dk 86'da Ceza sahasına yapılan ortada topa dokuna Fatih takımını 1-2 öne geçirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Manavgat 3 puanı iki golle aldı ve ikide iki yaptı. Manavgat maç sonunda galibiyetini taraftarlarıyla kutladı

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