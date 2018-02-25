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25 Şubat 2018 21:43

Didim Belediyespor, evinde Yıldız’a kaybetti

Aydın Süper Amatör ligindeki haftanın maçında Didim Belediyespor en yakı rakibi Yıldızspor’a evinde 1-2 mağlup oldu.

Didim Belediyespor, evinde Yıldız’a kaybetti

25 Şubat 2018 21:43

İki takım arasındaki puan farkı 1’e indi.


Aydın Süper Amatör liginden Lider Didim Belediyespor, en yakın rakibi Yıldıszpor’u ağırladı. Didim’de güzel havada oynanan maçta Didimli yaklaşık 2 bine yakın sporsever maçı izledi. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Cezmi Arslan, ve Yıldızspor yöneticileri maçı birlikte seyretti.


Aydın’dan gelen yaklaşık 100 kişilik Yıldızspor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.


Stad: Didim Atatürk


Hakemler: Kamil Çetin (orta) Selçuk Efe, Baykal Tuna, Mehmet Kuru


Didim Belediyespor: Mesut* Savaş* (Dk 90 Mertcan)Bilal* Mehmet* (Dk 65 Burhan*) Cüneyt**Hasan* Devran** Mohammed Amin** (Dk 54 Engin*)Onur* Uğur** Mustafa**


Yıldızspor: Zafer* Raşit** Ahmetcan*Onur** Burak** Taylan* (Dk 70 Taylan- Dk 85 Mazlum) Mert* (Dk 90 Batuhan) Ahmet ** Fermayıl*Ali***Özer***


Maçtan dakikalar:


Dakika 15’de Yıldızspor ilk atağından sağ kanattan yapılan ortada topa ceza sahasında dokunarak kalecinin yanından ağlara gönderen Ali takımını 0-1 öne geçirdi. (0-1)


Dakika 37 ‘de golden sonra ataklarını arttıran Didim sağ kanattan yüklendi. Uğur’un pasında Mustafa defansı geçerek topu kaleci Zaferin yanından ağlara göndererek skora denge getirdi (1-1) İlk yarı 1-1 tamamlandı.


Dk 60’da Didim’in kullandığı korner atışından sonra kontra atakta topla bulunan Yıldızspor’lu Özer, kaleci Mesut’un üzerinden topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.(1-2)


Maçın uzatma bölümlerinden her iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanması sonucunda Yıldızspor’lu Mazlum gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahadaki olaylar nedeniyle maç oynanamadı.




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