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19 Ağustos 2018 13:32

Didim Belediyespor yararına “Resul Dindar” konseri düzenlendi.

Bu sezon Bölgesel Amatör liginde mücadele edecek olan Didim Belediyespor yararına konser düzenlendi.

Didim Belediyespor yararına “Resul Dindar” konseri düzenlendi.

19 Ağustos 2018 13:32

Konserde Resul Dindar, Didimliler eğlenceli saatler yaşattı.


Didim Belediyesinin yanı sıra sponsorların katkılarıyla Kent Meydanı’nda düzenlenen konser biletleri 20 TL ücretle satılırken, konserin başlamasına dakikalar kala alan ücretsiz olarak halka açıldı. Konseri Aydın Vali yardımcısı Hulusi Arat, Didim Belediye Başkanı A. deniz Arabayı, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Kulüp Başkanı Levent Ataş ile kulüp yöneticileri dinledi.


Konser öncesinde DJ Hasan Candan çaldığı şarkılarla konsere katılanlara hoş dakikalar yaşattı. Konser öncesinde Didim Belediyespor’un teknik heyet ve yeni kadrosu tek tek Didimlilere tanıtıldı. Ardından konser günü 26 yaşına basan Futbolcu Süleyman Çelik’in doğum günü sahnede kutlandı.


Didim Belediyespor onursal Başkanı ve Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bu sezon yeniden takımın Bölgesel amatör ligde mücadele edeceğini belirterek “Bizler amatör bir ruhla hareket ediyoruz. Futbol çok büyük bir alan; bu alanda bizler Didim’in en iyi şekilde temsil edilmesi noktasında desteğimizi sürdürüyoruz. Sizlerinde Didim Beleidyespor’a destek olacağınan şüphemiz yok.”dedi.


Konser öncesinde sponsor firmalara ilçe protokolünce teşekkür plaketi verildi. Ardından sahne alan Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Resul Dindar söylediği parçalarla alanı dolduran Didimlileri doyasıya müzik ziyafeti çekti. Dindar konserin sonunda Didim Belediyespor’a yeni sezonda başarılar dilerken, Kulüp Başkanı Levent Ataş, Dindar’a teşekkür plaketi verdi.




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