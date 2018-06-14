Didim Belediyespor yeni antrenörüyle anlaştı

Kulüp binasında yapılan imza töreninde konuşan Urhan, Didim’i hak ettiği yere getirmeye gayret edeceklerini söyledi.

Bölgesel Amatör lig ekiplerinden Didim Belediyespor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Kulüp binasında yapılan törene Kulüp Başkanı Levent Ataş, Genel menajer ve futbol şube sorumlusu Mustafa Teke, yönetici Özer Çınar ile takımın yeni teknik direktörü Egemen Urhan katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan Didim Belediyespor’un yeni antrenörü Egemen Urhan daha önce Ortaca, Muğlaspor, Aydınspor 1923, Batman Petrolspor ile Tokatspor gibi takımlarda görev aldığını ifade ederek “Didim bildiğim bir camia. Aydınspor 1923’ten sonra Aydın’da ilk kez bir ekipte çalışacağım. Bizi bu camiaya kazandıran kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Ekibimi Didim’den oluşturacağım. Didim’de bildiğim mevcut hocalarla bir arada olacağız. Kentin ileri gelenleri, basın ve diğer kurumlarla birlikte camiamızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Kulüp Başkanı Levent Ataş ise yeni teknik direktör ile genel menajer ve futbol şube sorumlusu Mustafa Teke ve 2. Başkan Evren Ermurat’ın görüşmeleri sonucunda anlaşıldığını belirterek “Süreçte 5-6 hoca ile görüştük ama Egemen Hoca bizi kırmadı. Güzel tercihler geldi kendisine ama kendisi bizi kırmadı. Hep birlikte takımımızı daha iyi yerlere getireceğimizi inanıyorum” diye konuştu.