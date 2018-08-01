Didim Belediyespor yeni sezonun hazırlıklarına başladı

BAL’da mücadele edecek olan Didim Belediyespor yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Didim Atatürk stadında gerçekleşen açılışa Didim Belediye Başkanı ve Didim Belediyespor’un onursal başkanı A. Deniz Atabay, Kulüp Başkanı Levent Atas, Kulüp yöneticileri, Antrenör Egemen Urhan ve yardımcıları ile basın mensupları katıldı. Açılış öncesinde futbolculara seslenen Başkan Atabay yeni bir ligde mücadele edeceğiz. İyi transferler yapıldı; tabii spor disiplin gerektiren bir şey; siz ona uyacaksınız. Bizde taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Sezon sonu inşallah güzel yerde bitireceğiz. Güzel bir kadro ile çalışacaksınız. Sizden istediğimi çalışmak ve başarı; hepinize şimdiden başarılar diliyorum.”dedi.

Kulüp Başkanı Levent Ataş ise “2018 -2019 futbol sezonunun startını verdik. Bu süreçte bize her konuda yardımcı olan değerli büyüklerimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Öncelikle yeni bir takım ve yeni bir ekip olarak güzel bir kamp dönemi geçirmeyi diliyorum. Yapılan her transfer hocalarımızın ve yönetiminizin titizlikle yürüttüğü bir süreç oldu. Siz değerli taraftarlarımız bu zorlu süreçte çok ihtiyacımız var inanıyorum ki yönetim ve taraftarlarımız Didim’e yakışır bir şekilde elimizden gelen çabayı hep birlikte yürüteceğimize hiç endişemiz olmayacaktır.”dedi.

Konuşmaların ardından Merkez Camii imam hatibi Muhammed Karagülle tarafından Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Ardından Başkan Atabay futbolculara elleriyle baklava ikram etti. Açılışın ardından mavi beyazlı ekibin yeni kadrosu ısınma hareketlerinin ardından düz koşu ile ilk etap çalışmalarına başladı.