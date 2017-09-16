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16 Eylül 2017 10:35

Didim Belediyespor Yönetiminden Başkan Atabay’a ziyaret

Didim Belediyepor Kulübü Başkanı Cezmi Arslan ile yönetim kurulu üyeleri , Didim Belediyespor’un onursal başkanı ve Belediye Başkanı A.

Didim Belediyespor Yönetiminden Başkan Atabay’a ziyaret

16 Eylül 2017 10:35

Deniz Atabay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Atabay’a kulübün forma ve atkısı hediye edildi.


Didim Belediyespor kulüp yöneticileri sezon başlamadan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a ziyarette bulundu. Kulüp Başkanı Cezmi Arslan ile kulüp yöneticilerinin yer aldığı heyeti kabul eden Başkan Atabay kulübün son durumu hakkında bilgiler aldı. Sezonu hafta sonunda oynanacak Yıldızgücü maçıyla başlayacaklarını belirten Kulüp Başkan yardımcısı Evren Ermurat takım olarak sezona hazır olduklarını ve lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.


Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ise yeni sezonun ilk maçında takımın yanında olacağını belirterek, Didim Belediyespor’a her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Atabay’a 09 numaralı Kulüp forması ile atkı hediye edildi.




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